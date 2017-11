Pela 9ª vez em 10 jogos a mais cara contratação que José Mourinho fez no defeso (custou cerca de 83.7 milhões de euros) ficou em branco. Mas se há coisa que o teinador português se recusa a fazer é criticar um avançado, por isso não hesita em defender Romelu Lukaku das críticas."Ele não marcou. Não quero saber! Isso não me traz qualquer tipo de pressão e ele sabe disso", referiu o líder dos red devils sobre o jogo de sábado, frente ao Brighton, que ganhou por 1-0. "No fim do jogo ele lutava e corria cá atrás como se fosse o primeiro minuto, por isso acho que é uma questão de mentalidade."Lukaku já foi comparado com Drogba, uma espécie de avançado-talismã para Mourinho, mas o treinador português recusa esse tipo de comparações. "Os jogadores não são todos iguais. Os jogadores são homens e os homens são diferentes uns dos outros. Alguns têm a capacidade de ir aos limites e outros, mesmo sendo muito talentosos, não conseguem fazê-lo. Mas para mim o Romelu foi fantástico neste jogo."