Continuar a ler

O antigo avançado de Liverpool e Real Madrid estava de tal forma embalado no ataque a Mourinho que deixou mesmo implícito que prefere espetáculo a títulos: "Uma pessoa não pode sair do estádio a dizer 'boa, hoje conseguimos três pontos'. Quero que me entretenham. Não quero sair de um jogo a dizer, 'foi uma porcaria, mas ganhámos 1-0'."



"Não tenho qualquer problema se os adeptos do Manchester United se sentirem felizes, mas preferia sentar-me a ver a equipa do Pep Guardiola a destruir adversários semana após semana", encerrou, enquanto na BBC Danny Murphy começou por confundir o destinário do gesto de Mourinho para as câmaras de televisão, como o indicador da mão direita sobre os lábios:



"É duro porque os vizinhos do Manchester City estão a praticar um futebol tão expressivo. Mas ele nunca gostou que as suas equipas fossem criticadas. Penso que [Mourinho] é alguém que de forma geral gosta de ser tratado de forma miserável, especialmente pela comunicação social."



"Mas diria que praticar futebol defensivo e ter a melhor defesa na Premier League não é tão fácil como parece. E eles têm. Por isso, tudo se resume ao que gostas de ver e nisso todos somos diferentes. Não há pessoas iguais", encerrou o antigo médio de Liverpool, Tottenham ou Fulham, terminando com um 'elogio' ao técnico do Manchester United.

A mensagem de Mourinho para os que falam demasiado...

Martial e a mensagem de Mourinho que resultou em golo

Tanto falaram de Dier para o United que ele deu uma 'ajudinha' no golo de Martial

num jogo com escassas oportunidades de golo, dominado pelas opções táticas dos dois treinadores, com José Mourinho a destacar-se porque acabou por vencer Mauricio Pochettino nesse capítulo, mas sobretudo por conta da componente espetáculo.só serviu para acicatar os ânimos dos comentadores que não apreciam o estilo de jogo dos red devils."Há algo que me faz impressão na forma como ele está a gerir o Manchester United. Se ele estivesse a treinar o Liverpool com a equipa a jogar desta forma eu não estaria nada satisfeito e feliz. Quero que me entretenham e não o estou a ser entretido [pela tática de Mourinho]", disse Steve McManaman, comentador do BT Sport.