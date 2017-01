Continuar a ler

"Anthony [Martial] tem de escutar-me e não ao seu empresário. Tem de escutar-me em cada treino e ouvir os conselhos que dou a todos os jogadores", disse o técnico português após o 'suado' triunfo dobre o 'Boro', na 19.ª jornada da 'Premier League'.Em Old Trafford, no reencontro de José Mourinho com Karanka, adjunto do português no Real Madrid, o Manchester United venceu o Middlesbrough por 2-1, mas não ganhou para o susto.Depois de uma primeira parte sem golos, os visitantes passaram para a frente do marcador aos 67 minutos, com um golo de Grand Leadbitter, mas o Middlesbrough deixou fugir a vantagem, e os três pontos, nos últimos cinco minutos.Na reta final do jogo, e em apenas um minuto, o Manchester United deu a volta ao resultado. Martial, que fez o primeiro jogo completo pelo Manchester United, empatou para os 'red devils', aos 85, e o seu compatriota Pogba fixou o resultado para os anfitriões um minuto depois.Na semana passada, o empresário de Martial, Philippe Lamboley, tinha garantido que o avançado francês estava na 'órbita' do Sevilha, que pretendia o jogador por empréstimo."Leio todos os dias: Martial vai para o Sevilha, Martial vai ser emprestado, Martial não está contente. Tem de é ouvir-me: é um jogador com grandes condições de ser um futebolista de top", insistiu José Mourinho depois da quinta vitória consecutiva para o campeonato do Manchester United.NF // NFLusa/fim