Após uma série de 12 jogos sem perder (10 vitórias e dois empates), em todas as competições, o Manchester United deixou-se surpreender na visita ao vizinho Huddersfield, que venceu por 2-1. Um desfecho que José Mourinho aceitou com fair play, embora admitindo que as más condições climatéricas, sobretudo um "vento tremendo", acabaram por prejudicar os red devils.



"Quando a melhor equipa ganha, não há nada a dizer. Apenas quero ser o mais honesto e pragmático possível e digo que a melhor equipa venceu", frisou o técnico português no final do encontro em declarações à Sky Sports. "Não estava à espera disto, mas esta foi a realidade do jogo. A equipa que começou com emoção, agressividade, intensidade, vontade - a equipa que estava a jogar o encontro das suas vidas - foi a equipa que ganhou. Por isso, não merecemos mais", acrescentou.





