Apesar de tudo, o sucesso que o clube teve na altura em que Ferguson era o líder não pode ser comparado com o que se passa atualmente. A Premier League mudou e, segundo o ex-treinador do Chelsea, os tempos são outros. "O clube habituou-se a ganhar e a ter sucesso que houve um período de tempo crítico ainda com o Sir Alex no qual o clube não percebeu que a Premier League estava a criar condições para que os outros clubes também crescessem. Anteriormente era mais fácil comprar os melhores jogadores dos rivais, hoje já não é assim".



O poder de um dos clubes mais ricos do mundo já não é o mesmo. "Essa diferença de poder foi-se diluindo. O Manchester [United] deixou de ser todo poderoso e passou a fazer parte de um grupo de 6 clubes igualmente poderosos".



Adeptos diferentes

Onde quer que vá José Mourinho deixa uma marca que dificilmente é esquecida. Depois de ter sido herói em Stamford Bridge, é agora em Old Trafford que reúne o total apoio dos adeptos. "Mesmo quando tive maus resultados em casa, contra equipas com as quais devíamos ter obrigação de ganhar, as pessoas saíam contentes. A canção que entoam é sobre as boas sensações. Existe muita empatia com os adeptos", sublinhou.



É conhecida a forte relação que José Mourinho tem com Alex Ferguson, que foi treinador do Manchester United durante 27 anos. O técnico português não esconde a admiração pelo escocês e, agora que orienta os red devils, faz questão de ter a lenda viva do United sempre por perto."Continuamos a trocar mensagens, há um grande respeito. Depois de eu ter vindo ele voltou a entrar. Voltou a viajar connosco uma vez e a visitar as pessoas com as quais conviveu durante tantos anos. É tão respeitador que se torna tímido. Tem-se aproximado cada vez mais, apesar de se tentar manter afastado do balneário, mas já lhe disse que comigo não tem de sentir assim. Tem de fazer coisas condizentes com a sua dimensão", frisou Mourinho em entrevista à SIC.