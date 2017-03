Continuar a ler

"Todos podem analisar [o jogo] sob várias perspetivas, mas todos vimos o que estava a acontecer até ao cartão vermelho e o que aconteceu depois do cartão vermelho. Por isso, podemos comparar as decisões em relação aos dois cartões amarelos com outras nas quais não houve cartões amarelos.""Não quero ir por aí. Michael Oliver é um árbitro com um grande potencial, mas o Manchester United teve azar. Em quatro jogos que fizemos marcou três penáltis contra a nossa equipa e expulsou um dos nossos jogadores. É algo que não posso mudar. Apertei-lhe a mão e disse-lhe muitos parabéns", encerrou o treinador português.Mourinho referia-se às jornadas da Premier League diante de Watford (derrota, a 18 de setembro de 2016), Everton (empate, a 4 de dezembro de 2016) e Liverpool (empate, a 15 de janeiro de 2017), nos quais Oliver assinalou penáltis contra os red devils.Nesta partida que o Chelsea venceu (), Ander Herrera terá sido vítima da sucessão de faltas cometidas sobre Eden Hazard - situação que enfureceu Antonio Conte, homólogo do português . O árbitro terá avisado os jogadores do Manchester United para esse facto e o médio espanhol acabou por pagar por isso aos 35 minutos, apesar do toque 'leve' que deu no belga.