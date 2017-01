Continuar a ler

Após o jogo frente ao Hull, também na quarta-feira, em resposta à pergunta de um jornalista sobre o eventual estatuto de favorito do United na final da Taça da Liga, Mourinho referiu-se às caraterísticas singulares do estádio de Wembley, em Londres, aludindo ao mesmo fenómeno que Klopp usou para justificar, em parte, o desaire diante dos saints, na outra meia-final, disputada quarta-feira (0-1).



O vento foi apontado por Jürgen Klopp como um dos factores que contribuiu para a derrota - e eliminação - do Liverpool no jogo de quarta-feira frente ao Southampton, a segunda mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, com a comunicação social inglesa a não dar muito destaque à justificação, até José Mourinho se ter referido ao mesmo problema, já na perspetiva da disputada da final da prova, que o seu Manchester United disputará diante dos saints."Bem sei que é o alemão engraçadinho a falar do vento, mas o vento representou de facto um problema para uma equipa que queria jogar futebol. Não o deveria ter mencionado, mas pela primeira vez na minha vida vi uma bola a parar no relvado por causa do vento. Aconteceu mesmo. E estivemos bem ao manter a concentração, ao não ficar frustrados por causa disso", disse o treinador do Liverpool.