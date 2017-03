José Mourinho foi questionado sobre os lances que envolveram Ibrahimovic e Tyrone Mings durante o jogo entre Manchester United Bournemouth deste sábado - os dois jogadores protagonizaram acesos duelos mas nenhum foi expulso - mas o técnico dos red devils preferiu salientar a desilusão por ter cedido dois pontos em casa."Sou um homem do futebol, ando nisto há muitos, muitos anos. Não gosto de falar após os jogos sobre o que acontece neles. O árbitro estava lá. Se me perguntarem se fico feliz se o Tyrone Mings levar três, quatro, cinco jogos de suspensão, respondo que sinceramente não quero saber. Ele sabe o que fez, melhor do que ninguém. Ele sabe melhor do que o árbitro qual era a sua intenção. Mas não quero falar disto. O que me interessa é o resultado. Mais uma vez merecíamos a vitória, de longe. Perdemos uma boa oportunidade de fechar o fosso que nos separa [dos clubes da frente]", relatou à Sky Sports.Sobre os penáltis assinalados, um para cada equipa, Mourinho afirmou que o árbitro ajuizou bem: "As duas decisões mais importantes foram acertadas: os dois penáltis não ofereceram dúvidas. Para mim, o árbitro esteve bem. Se não ganhámos foi porque o Artur Boruc fez uma exibição fantástica; foi porque não tivemos sorte; foi porque não conseguimos materializar o domínio que tivemos".

Autor: Luís Miroto Simões