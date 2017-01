Continuar a ler

O 'Daily Telegraph' recorda que os antecessores de Mourinho, David Moyes e Louis van Gaal, terão sido 'vítimas' da ainda forte influência exercida por Ferguson, que se mantém ligado ao United enquanto diretor não executivo, mas adianta que o treinador português não teme esse cenário.



De resto, recorde-se que os dois homens sempre mantiveram um relacionamento de grande respeito enquanto Ferguson esteve no ativo, o qual se mantém e poderá agora ganhar outra dimensão se o escocês aceitar este convite para se sentar no banco de suplentes num jogo do United fora de casa. A próxima deslocação dos red devils é ao reduto do Stoke, dia 21 - antes recebem o Hull (esta terça-deira, Taça da Liga) e o Liverpool (domingo, Premier League).

O 'Daily Telegraph' sugere que existirá uma estratégia por parte de José Mourinho para fazer com a influência de Alex Ferguson se faça sentir no Manchester United. O histórico treinador, que deixou os red devils no final de 2012/13, após 26 anos e meio no cargo, já tinha marcado presença em treinos do plantel a convite do português, que o terá agora convidado a sentar-se ao seu lado no banco de suplentes.O convite de Mourinho a Ferguson surgiu depois do escocês de 75 anos ter pedido para viajar com a equipa numas das deslocações. O treinador português, o terceiro no cargo em Old Trafford após a era de ouro de Fergie, terá respondido à solicitação com abertura total. Assim, segundo o jornal inglês, o antigo técnico pode acompanhar a equipa sempre que quiser sem ter de fazer qualquer pedido.