Recorde-se que a relação entre os dois deteriorou-se depois de um golo polémico de Luís García ao serviço do Liverpool, antigo clube do espanhol, frente ao Chelsea, do atual treinador dos red devils, nas meias-finais da Liga dos Campeões, em 2005, em que os blues acabaram eliminados. Nos anos seguintes, houve várias partidas disputadas entre os dois treinadores, que iam trocando palavras pouco elogiosas entre si.



"Não há muitos treinadores que tenham vencido a Liga dos Campeões e a Liga Europa e nós somos dos poucos que o conseguimos. É normal que haja rivalidade em grandes partidas como um Liverpool-Chelsea, mas eu tenho respeito por ele, pelo seu talento e pela sua carreira e gostava de acreditar que ele sente o mesmo", acrescentou.



O reencontro entre os dois técnicos está marcado para este sábado, às 17h30, em partida referente à 12.ª jornada da Premier League. O Manchester United ocupa o segundo lugar, com 23 pontos, enquanto o Newcastle é 11.º, com 14.





A dois dias de receber o Newcastle, treinado por Rafael Benítez, o técnico do Manchester United, José Mourinho, negou ter quaisquer problemas com o colega de profissão espanhol e realçou que a rivalidade entre os dois existia apenas dentro de campo."Não acredito que a rivalidade fosse com o Rafael [Benítez]. Era mais entre os clubes do que entre nós. Somos dois treinadores da mesma geração, chegamos a Inglaterra na mesma temporada e ambos tivemos sucesso nas competições europeias", afirmou o português esta quinta-feira à cadeia televisiva Sky Sports.