Continuar a ler

Sobre o triunfo diante do



"Ele ganhou o jogo por nós, esteve fantástico. Pogba esteve a um nível semelhante mas Zlatan foi espectacular num jogo onde o nosso adversário foi melhor do que nós durante largos períodos da partida. Foi um jogo difícil e o mérito é do Southampton. Mereciam ter ido ao prolongamento, não mereciam perder. Mas Zlatan fez a diferença e deu-nos a taça", concluiu Mourinho. Sobre o triunfo diante do Southampton , o técnico elogiou o adversário mas realçou o trabalho de Zlatan Ibrahimovic, que, com dois golos, foi fundamental na conquista dos red devils."Ele ganhou o jogo por nós, esteve fantástico. Pogba esteve a um nível semelhante mas Zlatan foi espectacular num jogo onde o nosso adversário foi melhor do que nós durante largos períodos da partida. Foi um jogo difícil e o mérito é do Southampton. Mereciam ter ido ao prolongamento, não mereciam perder. Mas Zlatan fez a diferença e deu-nos a taça", concluiu Mourinho.

José Mourinho não escondeu a emoção após vencer este domingo a Taça da Liga pelo Manchester United . O treinador dos red devils salientou que "ganhar é sempre especial"."Estou algo emocionado. Não é fácil ganhar tantos títulos, não é fácil lidar com a pressão que eu próprio coloquei na minha carreira. No dia em que não me emocionar quando vencer vou para casa", frisou à Sky Sports.

Autor: Luís Miroto Simões