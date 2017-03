Continuar a ler

O técnico admitiu que no Real Madrid ou no Inter "foi mais fácil atingir os objetivos" do que no United e alertou para o facto de que "existe uma diferença entre a ambição geral de um clube gigante com este e o que ele é na realidade". Ainda assim, não tem dúvidas: "Estou a gostar de cada momento. É duro, é difícil, mas já sabia isso antes. O Manchester United tem um nome e um prestígio, além de algo mágico que atrai toda a gente."



"A relação entre o nosso verdadeiro potencial e as expectativas que geramos, há uma diferença. Não estamos prontos para ser o Manchester United. Não estamos prontos para sermos uma força dominante. Não estamos prontos para tentar e ganhar tudo. Devido à natureza do clube, ou à minha, estamos prontos para lutar em todos os jogos, por todos os pontos, e disso não restam quaisquer dúvidas", acrescentou.





Mourinho reiterou a vontade de cumprir o atual contrato com os red devils até ao fim - o vínculo vai até junho de 2019 mas existe uma opção para um ano suplementar -, mas lembrou aos adeptos que os anos de domínio dos tempos de Alex Ferguson não voltarão a Old Trafford.



"Esqueçam, já não é possível. Tenho muitas dúvidas que um domínio desse tipo volte a existir na Premier League. Por isso, queremos conquistar títulos, tentar regressar à Liga dos Campeões, ganhar na Europa, mas a base tem de ser a empatia com os adeptos. E isso é baseado na qualidade do nosso futebol", salientou ainda o português.



E apesar de garantir que a qualificação para a Champions é a prioridade, Mourinho lembrou que o clube não precisa disso para atrair grandes jogadores. "O United é muito poderoso. Se alguém decidir não vir para aqui por isso, fico muito satisfeito por ele não vir", adiantou, antes de sublinhar: "Não quero [estar na Liga Europa na próxima época] mas prefiro estar lá que não me qualificar para a Europa. Se não jogarmos na Liga dos Campeões, jogaremos na Liga Europa e temos de tentar ganhá-la."