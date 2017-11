Continuar a ler





"Há sempre clubes cujos jogadores têm sempre qualquer coisa. Pode ser uma unha, uma gripe, o dedo pequeno do pé, mas acabam sempre por os ter de volta, onde podem ficar de férias e descansar. E depois há outros clubes onde os treinadores são ingénuos, demasiado puros, que dizem [aos jogadores] que têm de ir - e pagam o preço por vezes", frisou Mourinho, apontando como exemplos dois futebolistas de Chelsea e Manchester City, que acabaram por ser dispensados por Southgate:



"No próximo fim de semana quero ver se jogam os jogadores que não foram agora à seleção. [Danny] Drinkwater? [Fabian] Delph?... O único que não vai jogar de certeza é o Phil Jones."



Mourinho falou dos médios de Chelsea e Manchester City, mas podia ter acrescentando também Harry Winks, Dele Alli e Harry Kane, todos do Tottenham, bem como outro citizen, Raheem Sterling, à lista de dispensados de Southgate por problemas físicos.



O Manchester United perdeu no reduto do Chelsea (0-1) antes da pausa na Premier League para jogos internacionais, na qual... perdeu Phil Jones. E fez José Mourinho perder a calma com a opção do selecionador inglês Gareth Southgate de utiliziar o defesa-central que estava tocado no particular frente à Alemanha, no dia 10, agravando a lesão muscular na coxa esquerda, a qual tem vindo gerida com pinças pela equipa técnica dos red devils. E no desabafo o treinador português acabou por se considerar ingénuo, face ao que outros clubes fazem."Não é possível que um jogador com um problema [físico] jogue num particular. É claro que o Phil Jones tem um problema [físico]. Há três semanas que é assim, há problemas que o têm vindo a impedir de jogar pelo seu clube", salientou Mourinho, em declarações publicadas no 'Daily Mirror', passando ao 'ataque':