Dois anos depois, José Mourinho está de regresso à final de uma Taça. Trata-se de um verdadeiro habitat natural para o técnico do Manchester United, uma vez que esta, a decisão da Taça da Liga diante do Southampton de Cédric Soares, será a 10.ª da carreira e o saldo é quase perfeito: o Special One só teve de ver o adversário levantar o troféu em duas ocasiões. Nas outras sete, distribuídas por Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha, Mourinho impôs a sua lei.

Para já, o português, de 54 anos, precisa é de se concentrar no duelo de domingo com o Wigan, nos 16 avos-de-final da Taça de Inglaterra, mas a verdade é que o seu histórico de finais em terras de Sua Majestade deixam os red devils otimistas. É que, entre as nove que já disputou, quatro foram em Inglaterra e Mourinho ‘limpou’ tudo. Só na Taça da Liga já foram três títulos para o técnico.

Continuar a ler

A primeira mancha no currículo até surgiu à segunda oportunidade, quando o Benfica bateu (2-1) o FC Porto na final da Taça de Portugal (2003/04), após prolongamento. Curiosamente, também foi preciso tempo extra – e o mesmo resultado – para o At. Madrid superar o Real Madrid no outro desaire de Mourinho, então na Taça do Rei, em 2012/13. Frente ao Southampton, a 26 de fevereiro, Mourinho vai tentar conquistar uma Taça pelo quinto clube diferente. Verdade seja dita, só mesmo ao serviço de Benfica e U. Leiria, clubes pelos quais não chegou à decisão de nenhuma prova, é que não festejou. Mourinho nas finais de Taças 2014/15 Taça da Liga inglesa, CHELSEA-Tottenham, 2-0

2012/13 Taça do Rei, REAL MADRID-At. Madrid, 1-2

2010/11 Taça do Rei, Barcelona-REAL MADRID, 0-1

2009/10 Taça de Itália, INTER-Roma, 1-0

2006/07 Taça de Inglaterra, CHELSEA-Man. United, 1-0

2006/07 Taça da Liga inglesa, Arsenal-CHELSEA, 1-2

2004/05 Taça da Liga inglesa, Liverpool-CHELSEA, 2-3

2003/04 Taça de Portugal, Benfica-FC PORTO, 2-1

2002/03 Taça de Portugal, FC PORTO-U. Leiria, 1-0

Saldo: 7 vitórias, 2 derrotas e 13-7 em golos

Autor: Pedro Gonçalo Pinto