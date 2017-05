Continuar a ler

Joel Pereira à espreita



Para o jogo de hoje no St. Mary's, Mourinho promete rodar o plantel. "Não sei quando conto com Pogba, demos-lhe liberdade. O Blind não joga mas o Fellaini sim pois não esteve nos últimos três jogos [da Premier]. Alguns jogadores têm de acumular muitos jogos. Não posso apostar em 4 ou 5 miúdos sem experiência. Devo construir onzes em condições de discutir o resultado. Perdemos com Arsenal e Tottenham mas lutámos", disse, deixando em aberto a hipótese de o guardião português Joel Pereira alinhar hoje ou no domingo frente ao Crystal Palace.

Já não bastavam os cinco lesionados no plantel, José Mourinho ainda 'perdeu' Paul Pogba para o jogo desta quarta-feira (19H45) frente ao Southampton de Cédric, devido ao falecimento do pai do médio francês. A uma semana da final da Liga Europa frente ao Ajax, o técnico do Manchester United continua a gerir o esforço dos jogadores numa época... inédita na carreira em termos de lesões."Costumo ir sempre até ao fim das competições. Ganhei as taças internas em Espanha, Itália e Portugal, por isso tenho sempre muitos jogos. Mas, como isto, nunca tive...", disse, sendo depois irónico a propósito do jogo em que foi eliminado da Taça de Inglaterra, frente ao Chelsea: "E volto a dizê-lo: Obrigado [ao árbitro] Michael Oliver por termos ficado fora da Taça de Inglaterra pois se tivéssemos ido às 'meias', seria um desastre. Nunca tinha vivido uma situação de acumulação de tantas lesões. É que nem são das que dizemos: 'Lesão muscular, duas semanas.' Não. É cirurgia a um joelho, a outro. E a um pé. Só grandes operações. Tem sido muito difícil. Mas estamos lá e vamos à final [da Liga Europa]."

Autor: Hugo Neves