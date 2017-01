José Mourinho mostrou-se muito satisfeito pela vitória deste sábado ante o Reading por 4-0 , na Taça de Inglaterra, sublinhando a atitude dos seus jogadores."A equipa foi muito profissional, senti-o desde o primeiro minuto quando houve logo duas oportunidades para marcar. Fomos uma equipa intensa, dinâmica, e jogámos bem. Estou muito feliz pela nossa atitude. Apenas confirmei o que já sabia. São muito profissionais, treinam muito bem e por isso jogam da forma como jogaram aqui. Todos os que jogaram deram uma boa resposta, mas não foi surpresa para mim", referiu o técnico.Marcus Rashford esteve em evidência e, apesar das oportunidades perdidas no primeiro tempo, acabou por bisar no segundo: "Falei com ele ao intervalo e disse-lhe que não me importava com os golos que tinha falhado na primeira parte porque ele tinha sido responsável por furarmos a linha defensiva adversária. Estava a jogar tão bem que, mais golo menos golo, não faria diferença. Mas claro que, para um avançado, marcar golos significa felicidade e confiança, portanto foi bom para ele".

Autor: Luís Miroto Simões