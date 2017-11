A transferência de Martial para o Manchester United teve um custo inicial de 50 milhões de euros, que foi pago em duas vezes, mas já subiu mais 10 milhões por via de objetivos estabelecidos e pode chegar a um máximo de 80 milhões nos termos estabelecidos pelo contrato assinado entre as partes até junho de 2019.

O Real Madrid está interessado em contratar Anthony Martial e o valor da proposta que tenciona apresentar ao Manchester United promete deixar o clube inglês a pensar. De acordo com o jornal 'Daily Mirror' são 80 milhões de libras (89,41 milhões de euros).A notícia salienta que Martial é o eleito de Zinedine Zidane para rejuvenescer e reforçar o ataque com um avançado rápido, depois de se ter gorado a oportunidade de contratar Kylian Mbappé (acabou no Paris Saint-Germain, que começou por garantir o empréstimo do avançado e pagará 180 milhões de euros ao Monaco no final da temporada).Martial, que o Manchester United contratou ao Monaco no verão de 2015, está a começar a ganhar a confiança de José Mourinho, mas perante o valor referido pelo diário inglês, com base em fontes em Espanha, esta situação poderá ser alterada, até porque a administração dos red devils terá feito ver ao treinador português que é preciso vender para depois contratar.

Autor: António Espanhol