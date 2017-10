José Mourinho prepara-se para renovar com o Manchester United e pode vir a ganhar 65 milhões de libras (cerca de 72 milhões de euros) em cinco épocas, avança o 'The Sun', esta quinta-feira.O treinador português iniciou há pouco tempo a segunda temporada ao serviço dos red devils mas o clube está satisfeito com o desempenho do técnico e quer demonstrá-lo, com a extensão do vínculo até 2022. O ordenado irá rondar valores semelhantes aos que já são auferidos, porém, os prémios relativos a conquistas irão ser aumentados, segundo a publicação britânica. Recorde-se que José Mourinho já é o treinador mais bem pago da atualidade a par de Pep Guardiola, ganhando cerca de 250 mil libras por semana (sensivelmente, 280 mil euros).Na primeira época em Manchester, o técnico fez um campeonato modesto, tendo atingido o 6.º lugar. Porém, qualificou-se para a Liga dos Campeões com a conquista da Liga Europa, além de ter vencido a Taça da Liga e a Supertaça de Inglaterra. Já esta temporada, os red devils têm estado em bom nível, ocupando a segunda posição da Premier League, em igualdade pontual com o líder, Manchester City, com 19 pontos em sete jornadas.