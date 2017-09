José Mourinho está interessado em Alexis Sánchez e o Manchester United pode estar disposto a oferecer cerca de 28 milhões de euros ao jogador do Arsenal, como prémio de assinatura, para o convencer a mudar-se para Old Trafford na próxima temporada e, assim, satisfazer as pretensões do técnico português, de acordo com o 'The Sun'.O internacional chileno, recorde-se, termina contrato com o Arsenal no final da corrente época, o que lhe permite chegar a acordo com qualquer clube a partir de janeiro de 2018, altura em que os red devils deverão entrar em cena.Porém, José Mourinho não é o único interessado em Alexis Sánchez. Embora, no último mercado de verão, o Arsenal tenha recusado uma proposta do Manchester City, o treinador dos citizens, Pep Guardiola, ainda deseja contar com o jogador nos seus quadros e, segundo a publicação 'Evening Standard', parece continuar na frente da corrida, apesar do interesse do técnico português em 'roubar' o jogador.