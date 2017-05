José Mourinho abordou a conquista da Liga Europa como a cereja no topo do bolo numa época muito desgastante para o Manchester United. O treinador disse mesmo que este cenário é bem melhor do que, por exemplo, se os red devils se tivessem tornado vice-campeões ingleses.É o final de uma temporada muito difícil, mas muito, muito boa. Preferimos isto do que terminar em quarto, terceiro ou segundo lugar na Premier League", começou por dizer o técnico no final do encontro com o Ajax.Mourinho salientou depois o regresso do clube à Champions e a conquista do troféu que faltava no museu do clube: "Conseguimos o objetivo de regressar à Liga dos Campeões ao vencer uma competição importante que fecha o leque - o clube tem agora todos os troféus do futebol mundial. Tínhamos isto em mente desde o início, sempre pensámos que podíamos vencer a Liga Europa".

Autor: Luís Miroto Simões