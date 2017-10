A partir de 31 de dezembro, Emre Can pode estabelecer um pré-acordo com um qualquer clube e deixar o Liverpool no final da temporada a custo zero. Não faltam interessados no médio-centro e o Manchester United é o mais recente a entrar no que se afigura vir a ser uma 'corrida' muito disputada.A Juventus tem vindo a ser apontada como destino mais provável para o internacional alemão de 23 anos, mas a ESPN e o 'Corriere dello Sport' asseguram agora que o Manchester United, desde sempre o maior rival do Liverpool, está preparado para oferecer um contrato irrecusável ao homem que o treinador José Mourinho elegeu como sucessor do veterano Macheal Carrick.Can, recorde-se, tem vindo a ser peça fulcral no meio-campo que Jürgen Klopp montou no Liverpool para esta temporada, jogando ao lado de Jordan Henderson e Georginio Wijnaldum, destacando-se pela capacidade de recuperação da bola e cobertura defensiva, mas também pelo lançamento do ataque.