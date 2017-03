José Mourinho falou em exclusivo à SIC na nova rubrica conduzida pelo jornalista Nuno Luz, chamada "Tribuna VIP". O treinador do Manchester United aproveitou para relembrar um episódio caricato que teve com o guarda-redes do Benfica, Julio César, no tempo em que estiveram juntos no Inter Milão - 2008/2009 e 2009/2010."Num jogo frente à Fiorentina, em Florença, estávamos a perder, virámos o jogo e marcámos "o golo da vitória" aos 90. Mas a Fiorentina marcou o golo do empate aos 90+3. Cheguei ao balneário e estavam todos cabisbaixos, entre eles o Júlio. Não podia ser, dentro de dois voltávamos lá para jogar a meia-final da Taça. Enquanto falava com eles e dizia que tínhamos de voltar lá para ganhar, ia dar um pontapé numa daquelas camisolas que estão lá no chão e escorreguei, dei uma pirueta, caí no chão e ia-me partindo todo. Fez-se um silêncio no balneário e não houve ninguém que se atrevesse a dizer alguma coisa. A mim doía-me tudo", relembrou Mourinho.