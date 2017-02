Continuar a ler

O português criticou ainda a abordagem de alguns técnicos, sobretudo os recém-chegados a Inglaterra, que desvalorizam aquela que é a mais antiga competição de futebol a nível mundial. Ele próprio passou por isso no Chelsea, em 2005, ao ser eliminado pelo Newcastle (1-0) por não ter tratado o adversário da forma que devia.



"Talvez entre nós, os treinadores estrangeiros, nem todos estudem e compreendam a cultura deste país. No meu caso, conheci de imediato isso, no encontro com o Newcastle. Serviu-me de lição", adiantou, antes de acrescentar: "Desvalorizei esse jogo. Na mesma semana, tínhamos um jogo com o Barça, para a Liga dos Campeões, e a final da Taça da Liga, contra o Liverpool. Desvalorizei o encontro da Taça de Inglaterra com o Newcastle e perdi a aposta". E embora sublinhando que foi bem sucedido nas outras partidas, pois o Chelsea bateu o Barcelona e o Liverpool, frisou: "Nunca esqueci esse sentimento."



Em franca recuperação na Premier League e já com um pé nos oitavos-de-final da Liga Europa depois de ter batido (3-0) o St. Étienne na quinta-feira, o Manchester United desloca-se a Blackburn no domingo para a Taça de Inglaterra. E apesar de se tratar de uma clube do 2.º escalão, José Mourinho não está à espera de facilidades neste jogo dos oitavos-de-final.Lembrando que os clubes grandes são normalmente surpreendidos na Taça "devido à atitude dos jogadores, que pensam que será fácil", Mourinho garantiu que não haverá disso nos red decils. "Vou a Blackburn com respeito, com seriedade. Vou mudar alguns jogadores mas jogará uma boa equipa porque respeito muito esta competição e o Manchester United exige que sejamos sérios em todos os jogos", sublinhou.