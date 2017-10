Após a vitória caseira do Manchester United frente ao Tottenhameste sábado, José Mourinho mostrou-se satisfeito com o rendimento dos seus jogadores, ao contrário do que aconteceu na semana passada, quando os red devils foram derrotados em Huddersfield (2-1).Na altura, o técnico português criticou a equipa em público e agora voltou a falar do tema, acrescentando: "Sinto que entramos para vencer todas as partidas. Foi por isso que fiquei desapontado na semana passada. Naquele jogo, não soubemos a responsabilidade que tínhamos nem da ambição de que precisávamos, já que todos os pontos são preciosos.""Se hoje [sábado] empatássemos ou no último minuto sofrêssemos um golo, eu nunca culparia os jogadores porque sei que cada bola que eles disputaram, fizeram-no como se fosse a última da carreira. Eles deram tudo o que tinham. Estou contente por eles, e, obviamente, pelo resultado", reforçou.