Continuar a ler

Por fim, um recado. "Creio que temos estado muito bem. E penso que os jornalistas e especialistas sabem o tipo de futebol que jogávamos no início da época e agora dizem que nunca jogámos bem nem marcámos golos fantásticos. Mas eu sei que se lembram..."



"Um quarto do Mundo"



Mourinho foi convidado por um grupo de adeptos do United para falar sobre as suas ideias e preocupações no clube mas o técnico declinou. "Penso que um quarto do Mundo é adepto do Manchester United. Não posso cumprimentar cada um deles, mas o que lhes posso prometer é o que a minha equipa técnica faz desde que chegou. Lutar pelo clube, dar tudo o que temos para recebermos todo o apoio para os jogadores", salientou.



Diga-se que o United não ganhou qualquer um dos últimos 4 jogos que fez em Stamford Bridge para a Premier League, tendo perdido três. O último triunfo red devil remonta à época 2012/13, por 3-2, ainda com Alex Ferguson ao comando. Por fim, um recado. "Creio que temos estado muito bem. E penso que os jornalistas e especialistas sabem o tipo de futebol que jogávamos no início da época e agora dizem que nunca jogámos bem nem marcámos golos fantásticos. Mas eu sei que se lembram..."Mourinho foi convidado por um grupo de adeptos do United para falar sobre as suas ideias e preocupações no clube mas o técnico declinou. "Penso que um quarto do Mundo é adepto do Manchester United. Não posso cumprimentar cada um deles, mas o que lhes posso prometer é o que a minha equipa técnica faz desde que chegou. Lutar pelo clube, dar tudo o que temos para recebermos todo o apoio para os jogadores", salientou.Diga-se que o United não ganhou qualquer um dos últimos 4 jogos que fez em Stamford Bridge para a Premier League, tendo perdido três. O último triunfo red devil remonta à época 2012/13, por 3-2, ainda com Alex Ferguson ao comando.

José Mourinho regressa este domingo a um local onde já foi muito feliz e precisa de vencer o Chelsea para manter a pressão sobre o líder Manchester City, que recebe o Arsenal. O United está a 5 pontos do topo e terá de lidar de novo com uma larga quantidade de ausências para poder sair vivo de Londres e o técnico voltou a falar das baixas ‘obrigado’, segundo diz o próprio, por ‘culpa’ dos jornalistas. O técnico português acusa a imprensa de ter esquecido o bom futebol que o United praticou no início da época, preferindo criticar o de agora."Creio que a culpa só é minha. Se fosse outro, estava sempre a falar de lesões e a chorar, lembrando-vos a todos, dia após dia e conferência após conferência, da nossa situação. Qualquer outro falaria todos os dias sobre Pogba mas eu não, só quando vocês me perguntam", disse o técnico português, de 54 anos, em declarações ao site do clube, aproveitando para... puxar a brasa à sua sardinha: "Mas não é só Pogba, é Fellaini, Carrick, Ibrahimovic, Marcos Rojo... é um grande grupo de jogadores."

Autor: Hugo Neves