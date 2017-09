Apesar de o foco do Manchester United estar no jogo com o CSKA, que se disputa amanhã em Moscovo, José Mourinho não deixou de comentar esta terça-feira o facto de ter escapado sem castigo à expulsão de que foi protagonista no encontro de sábado em Southampton."Se não fui punido, é porque não havia razões para ser expulso. Estou satisfeito que isso tenha sido reconhecido e que possa fazer o meu trabalho normalmente frente ao Crystal Palace. É o suficiente para mim", adiantou o técnico português durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro da Liga dos Campeões.E, apesar de tudo, Mourinho deixou elogios ao árbitro que o expulsão do banco no sábado. "Craig Pawson é um dos grandes talentos em Inglaterra. Fez um jogo impressionante. Esteve sempre muito calmo e a controlar o jogo. Depois de ter visto a situação, não havia uma câmara a acompanhar Craig e ele toma aquela decisão", lembrou.