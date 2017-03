Numa altura em que os campeonatos se preparam para uma interrupção para os compromissos das seleções, José Mourinho queixou-se da falta de tempo para trabalhar com a sua equipa. O treinador português afirmou preferir que fossem os seus jogadores a gozar da interrupção e não ele."A pausa é para mim, não para os jogadores. O problema é esse. Preferia que a pausa fosse para eles e não para mim. Se preciso de uma pausa? Sim, preciso de dois dias, mas os jogadores precisam de mais", lamentou. "Vão todos para as selecções nacionais, têm dois jogos. Alguns deles têm um particular e um de qualificação. Mas vão todos e quando voltarem vamos jogar com o West Bromwich no sábado e depois ainda há a Liga Europa. É difícil. É melhor que seja difícil mas estarmos vivos, por isso, vamos a isso".

Autor: João G. Oliveira