José Mourinho viajou para Moscovo, onde na quarta-feira defronta o CSKA, sem o peso do castigo da federação inglesa. Segundo a Sky Sports, o técnico português não será sancionado pela expulsão nos instantes finais da vitória do Man. United sobre o Southampton (1-0). Após a partida, Mourinho confessou-se surpreendido com a decisão do árbitro Craig Pawson, por alegadamente ter saído da área técnica:"Não sei. O Craig [Pawson] disse-me para eu sair e eu saí." O desafio da 6ª jornada da Premier League ficou também marcado pela lesão de Fellaini, após entrada dura de Shane Long. O médio belga não integrou a comitiva dos red devils que rumou à Rússia – desconhecendo-se o tempo de paragem – e a imprensa avança que o United "está furioso" por Long só ter sido admoestado com um amarelo. As novidades para o embate com o CSKA são as chamadas do médio McTominay, de 20 anos, e do defesa Tuanzebe (19).