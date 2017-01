Continuar a ler

Já Klopp tem uma opinião diferente do português: "Estou feliz com a exibição dos meus rapazes. Fomos a melhor equipa durante 75 minutos e a que mais futebol praticou. Depois, eles apostaram no futebol direto com Fellaini. Eu posso aceitar um empate em Old Trafford mas merecíamos a vitória. Alexander? Provou que estava preparado."

No final do jogo, José Mourinho disse ter ficado "insatisfeito" por não ter somado os 3 pontos e acusou os reds de serem demasiado defensivos. "Fomos a equipa que atacou e o Liverpool a que defendeu. Veremos o que dizem os críticos. Eles foram inteligentes, geriram o tempo, sabem jogar futebol e controlar as emoções. Mas sabiam que iriam estar em apuros no fim. Sinto uma dor no pescoço por olhar sempre para o lado esquerdo", atirou o técnico português, de 53 anos.E Mourinho concluiu: "Não foi um jogo com muita qualidade. Tanto o United como o Liverpool têm mais qualidade do que a que mostraram. Mas foi muito emocionante, em que lutámos até ao último segundo", disse.