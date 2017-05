José Mourinho confessou-se surpreendido por saber que era o primeiro treinador do Mundo a conseguir duas Ligas dos Campeões e duas Ligas Europa. O técnico respondeu com... outra coisa em que é pioneiro."Essa não sabia. Sabia que era o primeiro a receber medalhas de três presidentes [da UEFA] diferentes: Johansson, Plattini e Ceferin. Mas representa que ainda só tenho 54 anos e ainda vou lutar para receber mais alguma", relatou à Sport TV e SIC.O técnico do Manchester United disse ainda que, das quatro finais europeias em que esteve, esta foi a mais saborosa e explicou porquê: "A última é sempre a melhor e até podia ter sido a final de uma Taça da Liga qualquer. A último é aquela que deixa o sabor mais presente".

Autor: Luís Miroto Simões