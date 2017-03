Mourinho quer ajustar contas com Conte na segunda-feira, por ocasião do duelo com o Chelsea em Stamford Bridge, a contar para os ‘quartos’ da Taça. O italiano é o responsável pela segunda derrota mais pesada na carreira do Special One, tendo-lhe aplicado um 4-0 a 23 de outubro, na primeira visita (até agora única) de Mou ao anfiteatro dos blues no comando do Manchester United. Pior só o 5-0 do Barcelona de Guardiola, a 29 de novembro de 2010, no Camp Nou, quando Mou ali foi com o Real Madrid.

O português joga pela terceira vez em Stamford Bridge na condição de adversário do Chelsea. A balança está equilibrada, tendo vencido pelo Inter (1-0) e perdido pelo United (0-4). Um ‘tira-teimas’ para o qual não vai contar com o castigado Ibrahimovic. Este é o quinto jogo em que Zlatan não atua esta época, contabilizando o Manchester quatro vitórias e um empate sem o sueco.

Efeito maior pode ter a erosão da Liga Europa. O United jogou quinta-feira no ‘batatal’ do Rostov (1-1), tendo percorrido mais de 6.000 quilómetros (ida e volta). Eram 3h30 de sexta-feira quando o avião que o trouxe pousou em Manchester. O Chelsea, esse, atuou na segunda-feira em Londres. "Estamos cansados, mas vamos mostrar a nossa qualidade. Perdemos há uns meses em Stamford Bridge, mas agora é uma prova diferente, é uma ‘final’!", diz Fellaini. Elogio do italiano O treinador do Chelsea mostra muito respeito pela turma de Mourinho. "É uma grande equipa, já o era em outubro! A par do City, o United é a melhor equipa da liga. O jogo vai ser realmente duro. O que penso dos ‘mind games’ de Mourinho? Os ‘mind games’ não ganham jogos!", defende Conte, garantindo que festejará efusivamente se voltar a derrotar o Manchester, algo que tanto irritou o Special One há uns meses. "É a minha maneira de ser, não vou mudar...", vinca.

Autor: Nuno Pombo