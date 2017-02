Continuar a ler





Mourinho há muito que segue o percurso do médio ofensivo que partilha consigo o mesmo representante, Jorge Mendes, facto que é sublinhado pela publicação francesa. Assim, embora o processo de transferência não esteja concluído, Bernardo Silva não deverá escapar aos red devils.



O Monaco contratou Bernardo Silva ao Benfica em definitivo em janeiro de 2015, depois de pouco mais de seis meses de empréstimo, com a transferência a ficar registada por 15 milhões de euros. Ainda em 2015 (agosto), o médio assinou uma revisão contratual, ficando ligado aos monegascos até junho de 2020. O seu valor de mercado atual é de 25 milhões de euros. De acordo com o 'Le 10 Sport', o Manchester United, mandatado pelo treinador José Mourinho, 'chegou primeiro' e pode assegurar assim a contratação do futebolista de 22 anos até uma data fixada, por um valor, também ele fixado.Mourinho há muito que segue o percurso do médio ofensivo que partilha consigo o mesmo representante, Jorge Mendes, facto que é sublinhado pela publicação francesa. Assim, embora o processo de transferência não esteja concluído, Bernardo Silva não deverá escapar aos red devils.

A revista francesa 'Le 10 Sport' revela que o Manchester United estabeleceu um acordo com o Monaco que lhe permite ter prioridade na contratação de Bernardo Silva a um determinado preço, no final da temporada.A notícia deita por terra a tese que o jornal inglês 'The Times' avançou no domingo , ao revelar que o o Chelsea está a negociar a transferência do internacional português por um valor a rondar os 70 milhões de libras (mais de 81,83 milhões de euros).

Autor: António Espanhol