Mas faltará um detalhe nesta história - detalhe esse que é o tal segredo de Mourinho... - , que em entrevista ao programa 'Téléfoot' da estação de televidsão francesa TF1, deu uma reposta daquelas que 'abre o apetite' e pode até reacender a polémica que o treinador português viveu com Guardiola nos tempos em que trabalhou no Real Madrid (2010 a 2013).Questionado sobre se tinha sido preterido pela direção do Barcelona em favor do treinador espanhol, em 2008, Mourinho ripostou de forma enigmática: "Talvez um dia diga a verdade, mas não será hoje. Estas são coisas da minha carreira que prefiro manter para mim. Talvez um dia eu diga, mas quando já for velhinho... talvez."Mourinho abordou ainda a saída do Real Madrid no final da temporada 2012/13 e não poupou nos elogios ao atual treinador dos merengues, o francês Zinedine Zidane. "A minha filha queria continuar na universidade em Londres e pensei que era o momento certo para sair. Foi uma altura muito importante para a minha família.""Mas também decidi assim com base em razões profissionais. Consigo bons resultados quando estou feliz e já não estava feliz no Real Madrid. No meu terceiro ano lá já não era feliz", acrescentou para depois falar de Zidane:"Quando ganhas és sempre um excelente treinador. Ele ganhou e ele continua a ganhar. Acho que acabará por ser conquistar o prémio de melhor treinador do Mundo porque merece."