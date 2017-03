Continuar a ler

Já o Manchester United fez 6 jogos contra o Anderlecht nas provas europeias e apenas perdeu 2. Mas esses dois foram em Bruxelas, onde fez três jogos. Mourinho terá de saber contornar a histórica adversidade dos red devils no estádio do Anderlecht: perderam nas últimas duas vezes que o visitaram, a última das quais na fase de grupos da Champions em 2000/01.



Nos outros jogos, destaque para duelo entre o Lyon de Anthony Lopes e o Besiktas de Ricardo Quaresma. Frente a frente vão estar dois campeões europeus e ambas as equipas superaram obstáculos muito difíceis nos oitavos-de-final, provando a sua força e ambição na prova. O Lyon eliminou a Roma, vista inicialmente como uma das favoritas à vitória final, enquanto o Besiktas superou-se e afastou o Olympiacos de André Martins e Diogo Figueiras numa 2.ª mão em que atuou mais de 50 minutos com dez homens. De um lado, Quaresma, Talisca e Aboubakar, do outro Anthony Lopes, Fekir, Valbuena e Lacazette. Prevê-se um duelo escaldante.



Por fim, o Ajax defronta os alemães do Schalke 04 enquanto o Celta de Vigo terá pela frente o surpreendente Genk.



O Manchester United de José Mourinho vai defrontar os belgas do Anderlecht nos quartos-de-final da Liga Europa, no que é um bom sorteio para os red devils já que tanto o clube como o técnico português têm boas memórias dos confrontos com aquele que é visto como o 'crónico' campeão belga, ainda que não consiga atingir este objetivo há duas épocas.José Mourinho defrontou o Anderlecht - equipa que conta agora com o antigo sportinguista Diego Capel nos seus quadros - na fase de grupos da Liga dos Campeões 2005/06, ao serviço do Chelsea, tendo ganho os dois jogos: 1-0 em Stamford Bridge, marcou Frank Lampard; 2-0 em Bruxelas, com golos de Hernán Crespo e Ricardo Carvalho.

Autor: Hugo Neves