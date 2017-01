José Mourinho lamentou o empate deste sábado no terreno do Stoke City, dizendo que o Manchester United jogou bem mas perdeu oportunidades claras de golo."Fizemos tudo bem, exceto em frente à baliza, onde perdemos oportunidades. Podíamos ter marcado golos na primeira e na segunda parte. Acertámos no poste e houve grandes defesas. É outro empate. Temos demasiados, tendo em conta o futebol ofensivo que produzimos. Os guarda-redes adversários são sempre fenomenais contra nós, mas também falhamos muitas ocasiões, algumas delas fáceis. A equipa jogou bem, tentou ganhar, mas só nos podemos culpar a nós próprios", começou por dizer o técnico à Sky Sports.O treinador dos red devils referiu ainda que, a partir de determinada altura, só uma equipa tentou ganhar o jogo: "Foi um grande jogo, com duas equipas que no início jogaram para ganhar, mas após 25 minutos apenas uma continuou a tentar e a outra defendeu. Mas defendeu muito bem. Eles jogaram com muita agressividade, muita gente atrás da linha da bola e com muito apoio dos seus adeptos. Fizeram tudo para nos travar e conseguiram".

Autor: Luís Miroto Simões