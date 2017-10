A comunicação social britânica tem vindo a adiantar que o Manchester United se prepara para apresentar uma proposta de melhoria contratual a José Mourinho e foi nesta conjuntura que o treinador português deixou claro que a sua carreira não terminará no clube de Old Trafford, onde assumiu o cargo no verão de 2016, em entrevista no canal francês TF1, respondendo à possibilidade de vir a trabalhar no Paris Saint-Germain (PSG), onde Antero Henrique é diretor desportivo."Se posso dizer que não ao Antero Henrique e ao PSG? Ainda sou um treinador com preocupações, ambições e com o desejo de fazer coisas novas. Não me parece... não, tenho certeza que não vou terminar a minha carreira aqui em Manchester", respondeu Mourinho, sem confirmar que o clube francês será o seu próximo destino.O treinador português, recorde-se, tem vindo a ser associado ao PSG de forma recorrente desde que a Qatar Sports Investments assumiu o controlo do clube, com órgãos de comunicação social em França e no Reino Unido a darem conta de contactos regulares com o presidente Nasser Al-Khelaïfi.