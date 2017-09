Continuar a ler

Acerca do encontro deste sábado, o português destacou o Southampton como "um adversário difícil, que não tinha nada a perder e foi muito ofensivo nos últimos 35 minutos", mas realçou estar satisfeito com o trabalho da sua equipa. "Tivemos duas oportunidades para marcar mas não conseguimos. Colocamo-nos numa posição em que fomos obrigados a defender para manter o resultado, o que fizemos bastante bem. Estou feliz", frisou.



O treinador dos red devils aproveitou ainda para enaltecer o espírito dos jogadores, que tiveram de jogar sob altas temperaturas, e o apoio dos adeptos. "Foram fantásticos desde o primeiro ao último minuto. Os jogadores sentiram o apoio, o que é muito importante. Não quando estás a ganhar por 3-0 ou 4-0 e estás a desfrutar do jogo, mas sim quando estás a lutar, a defender e estás exausto", concluiu. Acerca do encontro deste sábado, o português destacou o Southampton como "um adversário difícil, que não tinha nada a perder e foi muito ofensivo nos últimos 35 minutos", mas realçou estar satisfeito com o trabalho da sua equipa. "Tivemos duas oportunidades para marcar mas não conseguimos. Colocamo-nos numa posição em que fomos obrigados a defender para manter o resultado, o que fizemos bastante bem. Estou feliz", frisou.O treinador dos red devils aproveitou ainda para enaltecer o espírito dos jogadores, que tiveram de jogar sob altas temperaturas, e o apoio dos adeptos. "Foram fantásticos desde o primeiro ao último minuto. Os jogadores sentiram o apoio, o que é muito importante. Não quando estás a ganhar por 3-0 ou 4-0 e estás a desfrutar do jogo, mas sim quando estás a lutar, a defender e estás exausto", concluiu.

José Mourinho mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa frente ao Southampton -- este domingo, mas foi cauteloso quando questionado em relação às possibilidades de conquistar a Premier League esta época, numa altura em que segue com os mesmos pontos do líder Manchester City, à 6.ª jornada."Penso que é demasiado cedo. Na temporada passada, tínhamos menos cinco ou seis pontos do que aqueles que temos nesta fase da época, portanto, nós estamos melhores, mas isso não significa nada. Vamos enfrentar uma fase difícil, com a acumulação de jogos que aí vem, o que não é ideal. Estamos apenas no início. Vai ser difícil. Penso que vão estar seis equipas na luta pelo título", considerou o técnico do Manchester United.