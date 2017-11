Continuar a ler

Apesar da exibição menos conseguida da sua equipa, o português não deixou de realçar a atitude dos seus jogadores. "Tivemos uma série de oportunidades há alguns dias [derrota frente ao Basileia, por 1-0, na Liga dos Campeões] e não conseguimos marcar, hoje fizemo-lo. Parabéns aos meus rapazes. Eles não jogaram bem mas deram tudo o que tinham. Não merecem que eu diga alguma coisa má deles", salientou.Criticado muitas vezes pelo seu estilo defensivo, José Mourinho fez Juan Mata, Anthony Martial, Marcus Rashford e Romelu Lukaku alinharem em conjunto este sábado, o que provou que... nem sempre jogar com muitos avançados é bom."Às vezes jogas com muitos jogadores de ataque e perdes o controlo do jogo. Tivemos alguns problemas defensivos porque o Matic e o Pogba estiveram algo isolados no centro do terreno. Se compensares com mais criatividade, é um risco que vale a pena. Contra o Newcastle, compensou mas hoje fomos fracos na criação de jogo", frisou.Questionado sobre as dificuldades da equipa em marcar nos últimos dois jogos, o português foi incisivo. "Na Liga dos Campeões fizemos uma das melhores exibições fora de portas na primeira parte. Podíamos ter ido para o intervalo a vencer por 6-0 e estava 0-0. Não fico contente com isso mas hoje [sábado] marcámos um golo e foi o suficiente para alcançar os três pontos. No fim, falamos daquilo que queremos mas garantir os três pontos é o mais importante", afirmou.