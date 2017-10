Continuar a ler

Mourinho recusou-se falar sobre a lesão de Harry Kane , uma vez que o plantel do Manchester United tem uma lista extensa de lesionados."Não temos Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Marouane Fellaini, Marcos Rojo e Michael Carrick. Por isso, não me venham falar sobre o Harry Kane", sublinhou.Este jogo poderá marcar o regresso Eric Bailly ao onze titular, algo que não acontece desde a vitória dos red devils frente ao CSKA no jogo da Champions (4-1) . "Ninguém está de volta. Phil Jones esteve no banco no último jogo e está ok. Bailly é uma possibilidade", concluiu.

José Mourinho deixou elogios ao Tottenham e a Pochettino apesar da polémica relacionada com o facto de o portugues ter sido acusado de ajudar a desestabilizar Dier.Em declarações ao canal do clube, o técnico do Manchester United destacou a estabilidade dos spurs. "Eles têm uma excelente equipa, uma das melhores da liga. Têm um plantel fantástico, um bom treinador e estabilidade, uma vez que têm o mesmo técnico e o mesmo plantel há muito tempo", destacou.