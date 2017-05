Continuar a ler

Três clubes diferentes, tal como Benítez



Noutro registo, Mourinho inscreveu o seu nome junto do de Rafael Benítez na lista de treinadores que venceram três competições europeias por três emblemas diferentes.



Até agora, o técnico espanhol era o único nesta condição. Tinha conquistado a Taça UEFA em 2004 pelo Valencia, a Liga dos Campeões em 2005 pelo Liverpool e a Liga Europa em 2013 pelo Chelsea.



Agora passa a ter a companhia do treinador português do Manchester United, com os títulos já aqui referidos. Noutro registo, Mourinho inscreveu o seu nome junto do de Rafael Benítez na lista de treinadores que venceram três competições europeias por três emblemas diferentes.Até agora, o técnico espanhol era o único nesta condição. Tinha conquistado a Taça UEFA em 2004 pelo Valencia, a Liga dos Campeões em 2005 pelo Liverpool e a Liga Europa em 2013 pelo Chelsea.Agora passa a ter a companhia do treinador português do Manchester United, com os títulos já aqui referidos.

Com o triunfo desta quarta-feira diante do Ajax e a conquista da Liga Europa, José Mourinho tornou-se no primeiro treinador a ganhar duas Ligas dos Campeões e duas Taça UEFA/Liga Europa.O feito foi conseguido através de FC Porto, Inter e agora Manchester United. Nos dragões, o técnico português começou por vencer a Taça UEFA em 2003, para no ano seguinte juntar a Champions ao seu currículo. Em 2010 ergueu novamente o troféu da liga milionária, agora ao serviço do Inter. Por fim, esta quarta-feira, levou os red devils ao topo da segunda prova de clubes mais importante da UEFA.

Autor: Luís Miroto Simões