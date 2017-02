"O Fernando é um amigo, assim como Otamendi, mas no decorrer do jogo não vai ser esse o caso. Todos queremos ganhar o jogo. Vou dar o meu máximo para o Monaco avançar para a próxima ronda da Champions."

O impacto de Bernardo Silva na Ligue 1 ao serviço do Monaco foi imediato, mas esta temporada o médio ofensivo português está a ser um dos grande destaques da principal competição em França, o que leva o compatriota João Mourinho a colocá-lo na rota das grandes estrelas do futebol mundial."Quando o Bernardo chegou, disse de imediato que era um bom jogador, mas que tinha que continuar a trabalhar. É foi isso mesmo que ele fez. As duas últimas temporadas foram boas, mas nesta ele destacou-se. Messi, Eusébio, Cristiano Ronaldo, Maradona, Pelé… São jogadores que estão e permanecerão na história do futebol. Espero e acredito que o Bernardo possa aproximar-se deste nível", afirmou Moutinho em entrevista ao site do clube monegasco, que defrontam o Manchester City, proporcionando o reencontro do médio centro com os antigos companheiros de equipa Nicolás Otamendi e Fernando: