Continuar a ler

"No fim são sempre as pequenas coisas quando estás à espera que algo aconteça", lamentou ainda o treinador que para o arranque da temporada 2013/14 contou apenas um reforço, Marouane Fellaini (Everton), quando queria ainda contar Fàbregas, Toni Kroos, Gareth Bale e... Cristiano Ronaldo - refira-se que os red devils ainda contrataram Juan Mata ao Chelsea em janeiro de 2014.



"Aceito por completo que quando se é treinador do Manchester United se tenha de ganhar. E eu não ganhei vezes suficientes. Mas não me parece que outro treinador qualquer teria conseguido fazer melhor no tempo em que estive no cargo após o Sir Alex se ter retirado", tinha afirmado Moyes na semana passada, em declarações ao portal 'Goal'. "No fim são sempre as pequenas coisas quando estás à espera que algo aconteça", lamentou ainda o treinador que para o arranque da temporada 2013/14 contou apenas um reforço, Marouane Fellaini (Everton), quando queria ainda contar Fàbregas, Toni Kroos, Gareth Bale e... Cristiano Ronaldo - refira-se que os red devils ainda contrataram Juan Mata ao Chelsea em janeiro de 2014."Aceito por completo que quando se é treinador do Manchester United se tenha de ganhar. E eu não ganhei vezes suficientes. Mas não me parece que outro treinador qualquer teria conseguido fazer melhor no tempo em que estive no cargo após o Sir Alex se ter retirado", tinha afirmado Moyes na semana passada, em declarações ao portal 'Goal'.

O sucessor de Alex Ferguson no Manchester United, David Moyes, durou apenas 10 meses no cargo, e mantém que nenhum outro treinador conseguiria ser bem sucedido naquele período que se seguiu a julho de 2013. Depois da surpreendente afirmação, o escocês acrescentou agora que apenas conseguiu garantir um dos cinco jogadores que pretendia para o projeto do seu contrato de seis temporadas, falando em concreto de uma situação de azar com um deles."O Cesc Fàbregas, com quem falei várias vezes por telefone nessa altura, não estava certo de que teria lugar no onze do Barcelona. Lembro-me de ele me dizer, 'se não for titular no primeiro jogo do Barcelona, então farei tudo para ir para aí' - e então acabou mesmo por ser titular nesse primeiro jogo do Barcelona", confessou Moyes em entrevista à BBC Radio Five Live.