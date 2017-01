Sobreviventes da tragédia da Chapecoense levantam Taça Sul-Americana

Mais emotivo foi ainda o minuto 71 da partida, quando o árbitro interrompeu o encontro para que os milhares de adeptos presentes nas bancadas entoassem o "Vamô Chape", em homenagem às 71 vítimas do acidente ocorrido próximo de Medellin. Esta é uma ação que, no futuro, se repetirá em todas as partidas da Chapecoense na Arena Condá, sejam elas oficiais ou de carácter particular.



Uma nota ainda para o facto do relato da partida ter ficado a cargo do jornalista Rafael Henzel, que sobreviveu à queda do avião que conduziu à morte a comitiva do emblema de Chapecó. Este foi também o primeiro relato de Henzel após a tragédia.

Chapecoense voltou a celebrar um golo Na vertente meramente desportiva, destaque para a estreia do antigo guarda-redes de Sp. Braga e Benfica Artur Moraes e para os golos de Raphael Veiga (Palmeira) e Grolli (Chapecoense) que determinaram a igualdade (1-1) que se atingiu o intervalo. No segundo tempo mais dois golos: marcaram primeiro os donos da casa, por intermédio de Amaral; emparou o campeão brasileiro, com um tento de Vitinho, um jovem de apenas 18 anos.



Vagner Mancini, que terá a sua estreia oficial como treinador da Chapecoense diante do Joinville, para o campeonato estadual, utilizou 24 jogadores, entre os quais dois que já se encontravam no clube em 2016, mas não viajaram para a Colômbia: Nenén e Martinuccio.



"É um sentimento único. Nós só temos a agradecer. Estamos aqui debaixo de uma emoção forte. Vamos procurar honrar os que se foram da melhor forma. Eu, o Neto e o Follman nunca passamos por nada parecido. Não sei em quanto tempo voltarei. Os médicos me deram seis meses. Vou entregar a Deus a minha recuperação", referiu Ruschel, secundado por Follman.



No primeiro jogo disputado após o acidente de aviação que, em novembro de 2016, tirou a vida a 19 futebolistas e a todos os elementos da equipa técnica, a Chapecoense, com um plantel totalmente remodelado, empatou, a dois golos, com o campeão brasileiro, o Palmeiras.A partida disputada na Arena Condá, reduto do emblema do estado de Santa Catarina, ficou marcada por momentos de enorme emoção, como aqueles que antecederam o apito inicial, quando Neto, Follman e Alan Ruschel, os três sobreviventes do acidente ocorrido na Colômbia, estiveram no centro relvado, acompanhados por familiares dos jogadores desaparecidos, e exibiram a Taça Sul-Americana, precisamente o toféu que a Chapecoense e que o Atlético Nacional, dadas as circunstâncias, não quis receber.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil