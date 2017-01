Continuar a ler

Além das críticas ao técnico Massimo Oddo, seguiram-se críticas aos adeptos. "Sois uma massa de ignorantes que fala por falar. Ele fez bem por aceitar um clube que conta com ele. Quanto a vocês, comecem a falar sobre coisas que conhecem, que é melhor", escreveu ainda, apagando depois o comentário.



Michela Quattrociocche, mulher de Alberto Aquilani, está em guerra com os adeptos do Pescara, clube que o marido deixou nesta janela de mercado para se mudar para o Sassuolo.Na sua página de Facebook, a atriz e modelo questionou: "Porque é que um jogador como o Alberto devia ficar no Pescara quando o treinador que tanto o quis não o colocava a jogar?"