?? "Sé selectivo en tus batallas, a veces es mejor tener paz que tener la razón" ?? "Be selective with your battles, sometimes peace is better than being right" Uma publicação partilhada por Jorgelina Cardoso (@jorgelinacardoso26) a Mar 9, 2017 às 11:37 PST

A 'remontada' histórica do Barcelona frente ao PSG (vitória por 6-1) continua a dar que falar por todos os motivos e mais alguns, mas há um que parece mais forte do que os restantes:de Deniz Aytekin. Unai Emery não se poupou nas críticas logo após a goleada inflingida pelos catalães, mas as palavras duras não se ficaram por aqui. Algumas das mulheres dos jogadores do clube francês fizeram eco do desagrado, como foi o caso de Jorgelina Cardoso, mulher de Di María.A argentina publicou na sua conta de Instagram uma polémica mensagem após o jogo, ilustrada com uma imagem de um personagem dos Simpsons a carregar uma mala de dinheiro."Amo o PSG! As derrotas aceitam-se de cabeça erguida quando são justas... Mas até que existam este tipo de árbitros ganharão as mesmas equipas de sempre. Em todos os países do mundo passa-se o mesmo. Sem dúvida que no PSG não movimenta o memso dinheiro que outras equipas da Champions. Nas boas e nas más muito mais", pode ler-se na mensagem publicada naquela rede social que, entretanto, Jorgelina apagou.A mulher de Di María publicou, entretanto, outra fotografia, de um 'smile' com a legenda: "sê seletivo com as tuas batalhas, às vezes é melhor ter paz do que razão". Recado dado?

Autor: Sofia Lobato