Um golo de Thounaopam Jeakson, aos 82 minutos, ainda fez sonhar os indianos com a conquista do primeiro ponto na competição, mas o sonho não durou mais do que um minuto e a Índia somou a segunda derrota, depois do 0-3 na estreia, com os Estados Unidos.A superioridade da Colômbia ficou bem expressa por alguns dados estatísticos da partida, como o facto de ter tido 68 por cento de posse de bola, contra 32 da Índia, 18 remates à baliza, contra seis e oito cantos a favor, contra dois do adversário.No outro jogo de hoje do Grupo A, os Estados Unidos somaram a segunda vitória, ao vencerem o Gana por 1-0.A seleção norte-americana lidera o agrupamento, com seis pontos, seguida de Colômbia e Gana, ambos com três, e da Índia, que ocupa o quarto e último lugar, ainda a zero.