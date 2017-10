Continuar a ler

Ora, com idade manipulada ou não, a seleção do Níger tem até ao momento 3 pontos em dois encontros no Grupo D, jogando o apuramento para a próxima fase diante do Brasil.



Pode tratar-se apenas de uma (enorme) coincidência, mas a ficha de jogadores inscritos do Níger para disputar o Mundial de Sub-17 está a dar que falar. É que, dos 21 jogadores inscritos para disputar este torneio, sete deles nasceram no primeiro dia do ano - cinco em 2000 e dois em 2001. Este dado, quase que colocado ali de forma cirúrgica, está a causar polémica, especialmente porque este tipo de torneios têm a 'fama' de ser marcados pela presença de jogadores que estão acima da idade permitida.De resto, refira-se que, alargando a análise a todo o torneio, são doze os jogadores com data de nascimento no primeiro dia do ano, sendo logo sete da turma nigerina... Os outros são Andrés Hernández (Costa Rica), Nicolas Kuehn (Alemanha), Abbas Ali (Iraque) e Kwang Cha (Coreia do Norte).

