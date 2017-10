Mesmo derrotada pela Colômbia, por 2-1, a seleção indiana de sub-17, comandada por Luís Norton de Matos, fez história esta segunda-feira ao marcar o primeiro golo da Índia numa fase final de um Mundial. Assim, no final do encontro, o técnico português não deixou de se mostrar satisfeito com o desempenho dos seus jogadores."Vou dormir com o sentimento que demos tudo. Há seis meses era um sonho ver a nossa equipa a jogar ao mesmo nível que uma seleção da América do Sul. Esta noite, a nossa equipa demonstrou que podemos jogar a este nível", adiantou Norton de Matos em conferência de imprensa, antes de frisar: "Hoje sinto-me frustrado com o resultado. Todas as equipas dizem que é difícil jogar contra nós, mas precisamos de ter maior consistência no último terço do terreno."Jeakson Singh fez o momentâneo empate aos 82', mas a Colômbia marcou no minuto seguinte e garantiu o triunfo. "Se tivéssemos marcado primeiro, teríamos uma grande hipótese de ganhar. O problema foi a euforia e a felicidade depois do golo, que levou a que os jogadores perderam a concentração. Era um sonho para eles e é pena que tenhamos perdido a concentração, não conseguindo um empate que seria um resultado fantástico", acrescentou Norton de Matos.Já o treinador colombiano, Orlando Restrepo, elogiou Norton de Matos e os jogadores indianos pela "força de vontade", admitindo que os últimos 15 minutos do encontro foram "stressantes", especialmente depois do golo da Índia. "Foi realmente muito intenso e tivemos de fazer vários acertos táticos devido à forma como eles jogaram esta noite", salientou.