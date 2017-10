Continuar a ler

A árbitra é uma das sete mulheres escolhidas pela FIFA para este Mundial de sub-17 e, segundo o organismo do futebol mundial, foi uma escolha encarada no sentido de desenvolver o próprio futebol feminino."A escolha de mulheres para arbitrar jogos masculinos é uma consequência lógica daquilo que está a ser desenvolvido, sendo que as mulheres devem poder arbitrar os jogos em igualdade com os homens".Ester Staubli é professora e árbitra internacional desde 2006, e o seu currículo inclui várias finais femininas: o Mundial'2015, no Canadá, a final da Liga dos campeões, no mesmo ano, os Jogos Olímpicos do Rio'2016, e a final do Euro'2017.