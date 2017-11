Na segunda parte os andaluzes conseguiram chegar ao empate (3-3) e foi evidente a forma emotiva e efusiva como festejaram com o seu treinador.



Esta quarta, uma onda de solidariedade invadiu as redes sociais como forma de apoio ao técnico: entre clubes e várias figuras do futebol espanhol, muitos já expressaram o seu apoio a Berizzo utilizando as hashtags #FuerzaBerizzo ou #AguanteToto.







La vida depara golpes duros que nos recuerdan lo que de verdad importa. Todos contigo, Berizzo. #AguanteToto #FuerzaBerizzo — Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 de novembro de 2017

Fuerza Mister, estás en el mejor lugar del mundo para no rendirte, porque ahí, nunca se rinden

Ganas seguro. Abrazo de corazón blanquirrojo #animoToto pic.twitter.com/rAPeF3nCiw — Monchi (@leonsfdo) 22 de novembro de 2017

Queremos mandar todo nuestro apoyo y fuerza al entrenador del @SevillaFC, Eduardo Berizzo, y a toda la familia sevillista. ¡Mucho ánimo, Toto! #AguanteToto — Málaga CF (@MalagaCF) 22 de novembro de 2017

O Sevilha anunciou na terça-feira que o treinador Eduardo Berizzo, de 48 anos, tem cancro na próstata. A informação foi revelada após o encontro com o Liverpool, da Liga dos Campeões , e, segundo a imprensa espanhola, o técnico informou os jogadores do problema ao intervalo do jogo, quando o Sevilha estava a perder por 3-0.